تحصين 23720 طائر متنوع ضد الأمراض الوبائية بكفر الشيخ

أعلن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، تحصين 23720 طائر متنوع ضد الأمراض الوبائية، وتحصين 7000 طائر بلقاح إنفلونزا الطيور، في إطار جهود الدولة لحماية الطيور من الفيروسات والأوبئة، والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، تحت إشراف الدكتور محمد بشار، وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطرى بمحافظة كفر الشيخ.

وأكد محافظ كفر الشيخ، في البيان الصادر عنه منذ قليل، أن التحصين ضد الأمراض الوبائية وإنفلونزا الطيور يقلل من انتشار الفيروسات، ويعد أداة مهمة لحماية الطيور والبشر على السواء، ويضمن سلامة الأغذية ومنع انتشار الفيروسات إلى منتجات الدواجن، مشيرًا إلى أهمية التطهير المستمر لأماكن ومزارع التربية بكافة أنواعها ومحلات بيع الطيور الحية، وتقديم الإرشادات الدائمة وطرق الوقاية من مخاطر الإنفلونزا والأمراض الفيروسية.

من جانبه قال الدكتور محمد بشار، مدير مديرية الطب البيطرى بمحافظة كفر الشيخ، إنه تم تطهير عدد من الأسواق ومحال بيع الدواجن، وسحب 30 عينة ما قبل البيع من مزرعتين بإجمالى عدد 15000 طائر، ومنح 5 تصاريح نقل للطيور الحية، حفاظًا على الثروة الداجنة.