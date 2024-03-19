أسعار العملات مقابل الجنيه بالبنوك اليوم الثلاثاء

تباينت أسعار العملات اليوم الثلاثاء 19-3-2024، أمام الجنيه المصرى، ليسجل سعر الدولار 47.12 جنيه للشراء، و47.23 جنيه للبيع، وسعر اليورو سجل 51.11 جنيه للشراء، و51.35 جنيه للبيع، وهذه الأسعار وفقا للتحديثات الصباحية بالبنك الأهلي المصرى.

ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصري اليوم، والتي جاءت كالتالي:

سعر الدولار اليوم

47.12 جنيه للشراء.

47.22 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

51.11 جنيه للشراء.

51.35 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

59.78 جنيه للشراء.

60.11 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

12.55 جنيه للشراء.

12.59 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

152.66 جنيه للشراء.

153.68 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

12.83 جنيه للشراء.

12.85 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري

11.95 جنيه للشراء.

12.94 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى البنوك المصرية كالتالى:

​سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

47.12 جنيه للشراء.

47.22 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

47.13 جنيه للشراء.

47.23 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

47.10 جنيها للشراء.

47.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

47.10 جنيها للشراء.

47.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

47.13 جنيه للشراء.

47.23 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

47.05 جنيه للشراء.

47.15 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

47.10 جنيه للشراء.

47.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك سايب

47.10 جنيه للشراء.

47.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار في ميد بنك

47 جنيه للشراء.

47.10 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى12.58 جنيه للشراء.12.61 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى12.56 جنيه للشراء.12.59 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر12.57 جنيه للشراء.12.60 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية12.56 جنيه للشراء.12.61 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib12.51 جنيه للشراء.12.59 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى12.63 جنيه للشراء.12.65 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة12.52 جنيه للشراء.12.61 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس12.50 جنيه للشراء.12.59 جنيه للبيع.