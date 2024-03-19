"البرلمان والتعليم المدنى" إنطلاق أولى اللقاءات التوعوية بمخاطر الإدمان بمركز شباب الغردقة

انطلقت اليوم الثلاثاء، أولى فعاليات اللقاءات التوعوية بمخاطر التدخين والإدمان بمركز شباب الغردقة بمشاركة النشء والشباب.

ويستهدف البرنامج نشر الوعى بمخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية من أجل حماية المجتمع من أخطارها وتحصين النشء والشباب وتعريفهم الأضرار الناجمة عن التعاطى والإدمان والوقوف فى وجه الظواهر السلبية والمتغيرات المجتمعية، ودور التماسك الأسري فى تعزيز وقاية الأفراد وتوجيههم إلى اتخاذ الخيارات الصحيحة لحماية أنفسهم، وتم توزيع بروشورات تحمل رسائل توعية مع حلقة نقاشية للتعريف بما يقدمه الخط الساخن 16023 من العلاج الكامل بالمجان فى سرية تامة.

يأتى ذلك فى إطار جهود التوعية المجتمعية لوزارة الشباب والرياضة و بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى

جاء ذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وفراج عبد المقصود مدير مديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، وتحت إشراف إيهاب محمد طه وكيل المديرية للشباب، وشيرين صفوت مدير إدارة البرلمان والتعليم المدنى.