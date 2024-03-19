مياه سوهاج تنظم ورش عمل لترشيد إستهلاك الطاقة وتحسين الأداء التشغيلى

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج، سلسلة من ورش العمل التى تستهدف ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين الأداء التشغيلى لمحطات مياه الشرب والصرف الصحي، صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب .

وأضاف رئيس مجلس الإدارة أنه تم تنفيذ 8 ورش عمل تم من خلالها تدريب 171 متدرب يمثلون مديري محطات مياه الشرب السطحية ومحطات المعالجة ومديري التشغيل والصيانة الميكانيكية والصيانة الكهربائية بمحطات مياه الشرب السطحية ومحطات معالجة الصرف الصحي ومديري محطات مياه الشرب الصغرى ومحطات رفع الصرف الصحي ومسئولي الصيانة الميكانيكية والكهربائية بفرق الصيانة المركزية بجميع افرع مياه الشرب والصرف الصحي.

وقال المهندس أحمد صلاح حسن مدير ادارة ترشيد الطاقة أن ورش العمل استعرضت مجموعة من الموضوعات شملت التعريف بمفهوم ترشيد الطاقة وكيفية الاستفادة من اجهزة قياس القدرة والطاقة الكهربائية بالمحطات الكبرى وعدادات الكهرباء بالمحطات الصغرى واجهزة قياس التصرف بانواعها المختلفة الرقمية والميكانيكية بالمحطات وذلك لإجراء حسابات معدلات استهلاك الطاقة بالمحطات وتقييم اداء وحدات الرفع الرئيسية وحالات التشغيل المختلفة لوحدات الرفع وكيفية القيام باعمال مراجعة الطاقة لاكتشاف اهم فرص الترشيد بالمحطات هذا بالاضافة الى التعريف باهم الاجراءات الواجب اتباعها للمساهمة في ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين الاداء الفني لوحدات الرفع الرئيسية بمختلف محطات مياه الشرب والصرف الصحى.

ومن الجدير بالذكر انه جارى اعداد دليل ارشادي باهم الإجراءات الواجب اتباعها لترشيد استهلاك الطاقة وتحسين الاداء الفني لوحدات الرفع الرئيسية وذلك وفقا لنوع كل محطة وكذلك اعداد سجلات المتابعة والمراقبة المستمرة لمعدل استهلاك الطاقة وفاعلية لوحات تحسين معامل القدرة بمختلف انواع المحطات بهدف تاسيس منظومة ثابتة وقوية لترشيد الطاقة تطبيقا لسياسات الحوكمة والترشيد.