محافظ سوهاج يتفقد معرض "أهلا رمضان" بحي غرب

تفقد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، معرض "أهلا رمضان" بشارع المخبز الآلي بجوار مقر إدارة مرور سوهاج، بنطاق حي غرب سوهاج، وذلك بالتعاون مع مديرية التموين، والوحدة المحلية لحي غرب سوهاج، لتوفير السلع الغذائية ومستلزمات شهر رمضان المبارك بتخفيضات تصل إلى ٣٠% على السلع المعروضة، ومنها السكر، والأرز، والزيوت، والمكرونة، واللحوم البلدي، والأسماك الطازجة.



يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية، وتعليمات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بشأن العمل على توفير إحتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية المطابقة للمواصفات، وبالاسعار المناسبة لرفع العبء عن كاهل المواطنين، خاصة خلال شهر رمضان المبارك.

وأعرب محافظ سوهاج عن تقديره للدور المجتمعي الذي تقوم به الأحزاب السياسية، بالتعاون مع الحكومة لزيادة المعروض من السلع الغذائية لتلبية كافة احتياجات المواطنين، مشيرا إلي افتتاح معارض "أهلا رمضان" بمخلتف مراكز المحافظة، لافتا إلى إصدار توجيهات لكافة رؤساء الوحدات المحلية، ومديرية التموين بالتوسع في إقامة معارض أهلا رمضان والشوادر، ومنافذ بيع السلع الغذائية بكافة قرى ومدن المحافظة، وزيادة كميات المعروض بها لتلبية كافة احتياجات المواطنين.

وفي سياق متصل عقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اجتماعا؛ لبحث سبل التنسيق بين الوحدات المحلية، وشركات المرافق، فيما يخص تنفيذ بند رد الشئ لأصله، ومناقشة الانتهاء من إعادة رصف بعض الطرق التي شهدت الانتهاء من أعمال إحلال وتجديد شبكات المرافق.

حضر الاجتماع كل من " المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور محمد عبد الهادي مدير وحدة التنفيذ المحلية بالمحافظة، والمهندس حاتم عمر مدير مديرية الطرق، وأحمد الشطوري رئيس حي غرب سوهاج، وعلي لطفي رئيس حي شرق سوهاج، ومديري إدارات التخطيط بالمحافظة، والوحدات المحلية .