رئيس فيوتشر يكشف تطورات الحالة الصحية لأحمد رفعت

كشف وليد دعبس رئيس نادي فيوتشر آخر تطورات الحالة الصحية للاعب الفريق أحمد رفعت مؤكدا أنهم ينتظروا تحسن الرئة.

أضاف وليد دعبس في تصريحات تلفزيونية: ننتظر تحسن الرئة بالنسبة لـ أحمد رفعت، وأن يتم إزالة جهاز التنفس الصناعي، المشكلة في الرئة وأننا لا نستطيع أن نفصله عن جهاز التنفس الصناعي.

وواصل: يجب أن نتدرج في الأمر، أمس خضع لمنظار وتم إزالة بعض المخاط، ونتمنى أن يكون في تحسن خلال الأيام المقبلة.

حقيقة مساعدة صلاح

وواصل دعبس أن محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر على رأسنا، لكنه لم يعرض سفر اللاعب للخارج، الأمر الثاني هو أن أحمد رفعت يلعب في فيوتشر وهو ناد استثماري وقادرون على تلبية أي شيء يحتاجه، لا يوجد أي اتصال مع محمد صلاح ولم يعرض علينا أي شيء.