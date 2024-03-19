الثلاثاء 19 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

رئيس فيوتشر يكشف تطورات الحالة الصحية لأحمد رفعت

رفعت
رفعت

كشف وليد دعبس رئيس نادي فيوتشر آخر تطورات الحالة الصحية للاعب الفريق أحمد رفعت مؤكدا أنهم ينتظروا تحسن الرئة.

txt

صافرة مغربية لإدارة مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر في الكونفدرالية

أضاف وليد دعبس في تصريحات تلفزيونية: ننتظر تحسن الرئة بالنسبة لـ أحمد رفعت، وأن يتم إزالة جهاز التنفس الصناعي، المشكلة في الرئة وأننا لا نستطيع أن نفصله عن جهاز التنفس الصناعي.

وواصل: يجب أن نتدرج في الأمر، أمس خضع لمنظار وتم إزالة بعض المخاط، ونتمنى أن يكون في تحسن خلال الأيام المقبلة.

حقيقة مساعدة صلاح

وواصل دعبس أن محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر على رأسنا، لكنه لم يعرض سفر اللاعب للخارج، الأمر الثاني هو أن أحمد رفعت يلعب في فيوتشر وهو ناد استثماري وقادرون على تلبية أي شيء يحتاجه، لا يوجد أي اتصال مع محمد صلاح ولم يعرض علينا أي شيء.

مواد متعلقة

صافرة مغربية لإدارة مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر في الكونفدرالية
الجريدة الورقية