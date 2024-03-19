مجدي عبدالغني عن تصريحات كهربا: مش هرد على عيل

رد مجدي عبدالغني عضو اتحاد الكرة السابق على تصريحات محمود كهربا نجم الأهلي الأخيرة بشأنه حول أزمة العقد الشهيرة مع نادي الزمالك.

وكان محمود كهربا وجه رسالة لمجدي عبد الغني في برنامج رامز جاب من الآخر: "حسبي الله ونعم الوكيل فيك وربنا هيجيبلي حقي دنيا وآخره".

قال مجدي عبدالغني رداً على كهربا : مش هرد على كهربا لأنه طفل صغير، يروح يشوف عقده مع الزمالك في اتحاد الكرة.

وكان مجدي عبدالغني عضوا باتحاد الكرة وقت أزمة كهربا مع الزمالك، ومسؤولا عن توثيق العقود بالاتحاد، وأدعي الأخير أنه كان سببا في تلك الأزمة لكن هو ما نفاه نجم الأهلي الأسبق مؤكدا أنه لم يقف في هذا الأمر وأن عقد اللاعب كان سليما.