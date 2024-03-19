عاجل
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل عددًا من الفلسطينيين بجنين
الثلاثاء 19 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أحمد بلال: كهربا ليس مهاجما صريحا.. والأهلي يحتاج لضم مهاجمين

أحمد بلال
أحمد بلال

قال أحمد بلال نجم الأهلي السابق أن المارد الأحمر في مباريات القمة دائمًا يسعى للفوز ولديه ثبات انفعالي أكثر من لاعبي الزمالك.

txt

موعد ذهاب ربع نهائي أبطال أفريقيا بين الأهلي وسيمبا التنزاني

txt

الأهلي يطلب السعة الكاملة لاستاد القاهرة في لقاء سيمبا

وتابع بلال في تصريحات تلفزيونية أن الفريق الأبيض لم يُصدق نفسه في الـ 45 دقيقة الأولى التي استحوذ فيها على الكرة، ولم يستغل ذلك، وعندما لا تستغل الفرص أمام الفرق الكبيرة تخسر.

وواصل نجم الأهلي السابق حول حاجة الأحمر للتعاقد مع مهاجم جديد: كهربا ليس رأس حربة صريح، وبيرسي تاو كذلك، الثنائي موديست ووسام أبوعلي هما رأسي الحربة، والمهاجم الفرنسي سينتهي تعاقده بنهاية الموسم.

وتابع: وعليه لن يتبقى سوى وسام، أنا أرى أن الأهلي في حاجة لإثنين من المهاجمين جدد، لأن الفريق يُنافس على بطولات كثيرة.

 

مواد متعلقة

سيد معوض: موديست لا يستحق الإستمرار مع الأهلي

الجريدة الورقية