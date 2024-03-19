الأسهم الأوروبية تتراجع قبل بيانات اقتصادية مهمة

سجلت مؤشرات الأسهم الأوروبية، تراجعًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 19-3-2024، إذ طغت خسائر أسهم شركات التكنولوجيا على مكاسب أسهم السلع الأساسية الاستهلاكية قبل بيانات اقتصادية مهمة لمنطقة اليورو من المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة بحلول الساعة 8:24 بتوقيت غرينتش بسبب عمليات بيع لأسهم شركات التكنولوجيا.

ويتطلع المستثمرون إلى بيانات منطقة اليورو للربع الأخير بشأن الأجور وتكاليف العمالة، وإلى مسح يجريه معهد البحوث الاقتصادية الألماني زد.إي.دبليو عن المعنويات الاقتصادية لشهر مارس. ومن المقرر صدور كل هذه البيانات الساعة 1000 بتوقيت غرينتش.

غير أن التركيز الأكبر لا يزال على قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشأن السياسة النقدية الذي سيعلن عنه غدا الأربعاء. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يثبت المركزي الأميركي أسعار الفائدة. وستتجه الأنظار إلى توقعات البنك الاقتصادية وتقديراته لعدد مرات خفض أسعار الفائدة هذا العام.

وصعد سهم منصة هيمنت العقارية 5.5 بالمئة إلى قمة المؤشر ستوكس 600 بعدما رفعت جيفريز تصنيفها لسهم الشركة، بينما انخفض سهم هالو فريش 4.4 بالمئة إلى قاع المؤشر بعدما خفض بنك باركليز تصنيف الشركة الألمانية.

وزاد سهم يونيليفر خمسة بالمئة بعد إعلان مجموعة السلع الاستهلاكية عزمها فصل وحدتها للمثلجات لتصبح شركة مستقلة والكشف عن برنامج جديد لخفض التكاليف من شأنه شطب 7500 وظيفة.

وقال تيم ووترر كبير محللي السوق لدى كيه.سي.إم للتجارة "يظل الذهب فوق مستوى الدعم عند 2150 دولارا للأونصة، وطالما أنه يمكن أن يظل فوق هذا المستوى فقد يجني المكاسب على المدى القصير اعتمادا على تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول هذا الأسبوع".

وأضاف "إذا ركز الاحتياطي الفيدرالي على أحدث بيانات لمؤشر أسعار المستهلكين ومؤشر أسعار المنتجين ومتانة سوق العمل، فيمكننا أن نشهد تضاؤل بعض تلك الآمال في خفض أسعار الفائدة، وفي هذه الحالة قد نرى نوعا من الانخفاض في الذهب إلى ما دون مستوى الدعم هذا وينخفض ​​على المدى القصير".

وانخفضت أسعار الذهب واحدا بالمئة الأسبوع الماضي بعد أن أظهرت البيانات ارتفاعا كبيرا لأسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في فبراير وزيادة أسعار المنتجين بأكثر من المتوقع، مما أحبط الآمال بشأن تخفيض مبكر لأسعار الفائدة.

ويقلل ارتفاع أسعار الفائدة من جاذبية الاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائدا.

وفي الوقت نفسه، أنهى بنك اليابان اليوم الثلاثاء نظام أسعار الفائدة السلبية الذي استمر ثماني سنوات وإجراءات أخرى كانت ضمن سياسته غير التقليدية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 24.92 دولار للأونصة. كما نزل البلاتين 0.8 بالمئة إلى 905.18 دولار وهوى البلاديوم 2.8 بالمئة إلى 1003.75 دولار للأونصة.