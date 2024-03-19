الشرقية تحصد المركز الأول في المسابقة القومية للرائد العام لمديرو المدارس الثانوية

قال المهندس علي عبد الرؤوف، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، إنه تم إعلان فوز مروة السيد على العيسوى، مديرة مدرسة الشهيد أحمد وحيد الرسمية لغات بإدارة غرب الزقازيق التعليمية خريجة الدفعة الأولى من المبادرة الرئاسية «1000 مدير مدرسة» والحاصلة على دبلومة القيادة التربوية والامن القومي؛ بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في المسابقة القومية للرائد العام للعام الدراسي 2023 &2024 لمديرو مدارس المرحلة الثانوية

والتى ينظمها الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية للعام الدراسي 2023 &2024، تحت شعار «الاتحادات الطلابية والذكاء الاصطناعي».

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، إلى أن هذه المسابقة تأتى انطلاقا من دور الوزارة في دعم التفوق القيادي والمجتمعي، وفي إطار الجهود المستمرة لاتحاد مدارس الجمهورية في تعزيز الابتكار والتفوق في القيادة والخدمة المجتمعية والتنمية المستدامة، والتعرف على قدرات ومواهب مديري المدارس.

وهنأ وكيل أول الوزارة مروة السيد على العيسوى مديرة مدرسة الشهيد أحمد وحيد الرسمية لغات بإدارة غرب الزقازيق التعليمية، لتميزها وفورها بالمركز الاول على مستوى الجمهورية في المسابقة القومية للرائد العام لمديرو مدارس المرحلة الثانوية للعام الدراسي 2023 &2024.

كما وجه الشكر والتقدير لكل من: دعاء ذكريا مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية، ومحمد مختار بهلول موجه عام الاتحادات الطلابية بالمديرية ولأسرة التوجيه بإدارة غرب الزقازيق التعليمية لجهودهم في خدمة العملية التعليمية.