صحة الإسكندرية تنظم قافلة طبية بقرية العامرية

نظمت مديرية الصحة بالإسكندرية، قافلة طبية بقرية الجلاء لمدة يومان، بوحدة الجلاء الصحية بمنطقة العامرية التي تبعد 25 كم عن اقرب مستشفي عام (مستشفى العامريه العام ).

يأتي ذلك فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية “حياة كريمة” وتحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتحت إشراف الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، وادارة الطب العلاجي، وادارة القوافل الطبية بوزارة الصحة والسكان.



ومن جانبها صرحت الدكتورة غادة ندا، أن القافلة ضمت 9 تخصصات ( باطنه - أطفال - اسنان - جراحة - عظام - نساء - تنظيم اسرة - جلدية - رمد ) وشارك فيها 57 عضو من أعضاء الفريق الطبي و المعاونين لهم بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال.



وأشارت إلى أنه تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبى على 1851 مريض من أهالي المنطقة وتم صرف العلاج مجانا بالكامل لهم، وتحويل ٤ حالات إلى المستشفيات التابعة للمديرية لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية أخرى و استصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

ومن جانبها قالت الدكتورة رشا فوزي , منسقة القوافل العلاجية بالإسكندرية أنه تم خلال القافلة إجراء 228 تحليلا طبيا بمعمل الدم بالقافلة و 144 تحليلاً بمعمل الطفيليات و 6 أشعة سينية علاوة على فحص 122 من مرافقى المرضى بغرض الكشف المبكر عن الضغط والسكر، كما قامت القوافل بإجراء التثقيف الصحى لعدد 534 مواطن من أهالى المنطقة فى عدد من الموضوعات الصحية.