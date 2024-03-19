الوحدات المحلية تواصل رفع مياه الأمطار من شوارع البحيرة

تواصل الوحدات المحلية بقري ومدن محافظة البحيرة، صباح اليوم الثلاثاء، جهودها في رفع مياه الأمطار الناجمة عن سقوط الأمطار الرعدية، التي شهدتها المحافظة أمس الإثنين، حيث تم الدفع بالأطقم والمعدات وسيارات الكسح؛ لسحب المياه المتراكمة في الشوارع والميادين وإعادة الحياة إلي طبيعتها، وضمان سيولة حركة المرور، وعبور المواطنين .

كانت مدن وقري محافظة البحيرة قدر تعرضة امس إلي أمطار رعدية، خاصة علي المراكز الشمالية ، وهي كفر الدوار وإدكو ورشيد ،وتحولت شوارع المحكمة والحدائق وبور سعيد واحمد عرابي والجمهورية وعزيز المصري، إلي بحيرات من المياه، بسبب إنسداد صفايات المطر وعيوب في عمليات الرصف ، كما أغلق التجار المحلات لتجارية بشارع 26يوليو ، بعد أن حاصرتهم مياه الأمطار.