"100 مليون صحه" قدمت خدماتها لنحو 10 آلاف مواطن بالإسماعيلية

خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك

أعلن الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أنه تم تقديم خدمات المبادره الرئاسيه 100 مليون صحه لأكثر من 10 آلاف مواطن خلال الاسبوع الأول من شهر رمضان المبارك.

وأضاف وكيل وزارة الصحة، أن فِرق مبادرة 100 مليون صحة تواصل إنتشارها يوميا وطوال شهر رمضان أمام دور العبادة بعد صلاة التراويح، الأنديه، مراكز الشباب، وأماكن التجمعات وغيرها ،وتقدم خدمات الكشف المبكر عن الامراض المزمنة ( الضغط و السكر والاعتلال الكلوي) من خلال الفرق والعيادات الطبية المتنقلة وفرق التواصل المجتمعى ،بالإضافة إلى التوعية بمبادرات صحة المرأه وصحة الأم والجنين بوحدات الرعاية الأساسية والمصالح الحكوميه صباحاً .

وأشارإلى أن المبادره قدمت خدماتها بالكشف المبكر عن الأمراض المزمنه والاعتلال الكلوى لعدد 5953 ،صحة المرأه 4291 ، صحة أم وجنين 180، سمعيات 508 ،فضلا عن استمرار "حملة طرق الأبواب" والتى تقدم خدمات المبادره الرئاسيه 100 مليون صحه داخل المنازل ؛للاستفاده بخدمات المبادره لكبار السن والغير قادرين على الحركه طوال شهر رمضان المبارك ،وذلك بجميع مدن ومراكز محافظة الإسماعيليه.

ولفت إلى أن المبادرة تأتي بناءا على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان وتكليفات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بتكثيف العمل على حزمة المبادرات الرئاسيه والارتقاء بالخدمات الصحيه المقدمه للمواطنين