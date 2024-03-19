البرلمان يحيل 21 تقريرًا واقتراح من النواب للحكومة

أحال مجلس النواب خلال جلستة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس عددًا من تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى إلى الحكومة، لتنفيذ ما جاء بها من توصيات واتخاذ اللازم بشأنها، وتلك التقارير عن اقتراحات برغبات مقدمة من العديد من النواب بشان تقديم خدمات عامة أو خدمات لأهالي دوائرهم الانتخابية وتضمنت تلك التقارير على توصيات بشان تلك الاقتراحات بعد مناقشتها باللجنة.

وجاءت تلك التقارير بشان تلك الاقتراحات المقدمة من كل من:

1. السيد العضو / السيد خضر جوهر، بشأن فصل محكمة طلخا الجزئية عن محكمة نبروه الجزئية – محافظة الدقهلية.

2. السيد العضو/ محمد عبد الحميد هاشم، بشأن عمل فتحة بوغاز لبحيرة البرلس بين قريتى مصترو والمقصبة – مركز سيدى سالم – محافظة كفر الشيخ.

3. السيد العضو/ أحمد الشيشينى، بشأن بناء المعهد الأزهرى القديم بمركز كوم حمادة – محافظة البحيرة.

4. السيد العضو/ أحمد حمدى خطاب، بشأن تشغيل معهد النبراوية الأزهرى التابع لعمودية العالى وحدة محلية بولين – مركز كفر الدوار – محافظة البحيرة.

5. السيد العضو/ على العساس، بشأن إحلال وتجديد مكتب بريد مدينة السرو – التابعة لمركز الزرقا – محافظة دمياط.

6. السيد العضو/ إبراهيم عويس، بشأن إنشاء ملحق جديد بمدرسة باسوس الثانوية المشتركة التابعة للإدارة التعليمية بمدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.

7. السيد العضو/ إبراهيم عويس، بشأن ضم قطعة أرض أملاك دولة مجلس مدينة القناطر الخيرية ومساحتها (300م) بجوار الإدارة التعليمية إلى مدرسة السيدة خديجة الرسمية للغات – محافظة القليوبية لإنشاء جناح ملحق بمدرسة السيدة خديجة.

8. السيد العضو/ إبراهيم خليفة أبو دوح، بشأن إنشاء جناح بمدرسة أبو بكر الصديق التابعة لمشروع غرب طهطا بمركز جهينة – محافظة سوهاج.

9. السيدة العضو/ ريهام عبد النبى، بشأن تعلية وتوسعة المدرسة الرسمية للغات بمدينة إدفو – محافظة أسوان.

10. السيدة العضو/ ريهام عبد النبى، بشأن إضافة قسم للكهرباء وقسم للطاقة الشمسية بمدرسة كلح الجبل الصناعية بمدينة إدفو – محافظة أسوان.

11. السيد العضو/ محمود عبد السميع الشامى، بشأن إزالة مبنى ديوان إدارة شرق مدينة المحلة التعليمية وبناء مبنى جديد – مركز المحلة الكبرى – محافظة الغربية.

12. السيد العضو/ صفوت النجار، بشأن توفير الاعتمادات المالية المخصصة لمستشفى عين شمس العام – محافظة القاهرة

13. السيد العضو/ حاتم عبد العزيز، بشأن إنشاء مستشفى طوارئ بمستشفى ههيا المركزى فى المكان المخصص للإسعاف – محافظة الشرقية.

14. السيد العضو/ محمد عبد الله زين الدين، بشأن تزويد مستشفى إدكو بجهاز منظار جراحى مجمع لعمليات العظام والجراحة والمسالك وأمراض النساء – محافظة البحيرة.

15. السيدة العضو/ منى عمر، بشأن إدراج مستشفى جمعية أيادى المستقبل بمحافظة الإسكندرية ضمن منظومة العلاج على نفقة الدولة.

16. السيد العضو/ على بدوى، بشأن تأخير تنفيذ المركز الطبى بقرية صفط الخمار – مركز المنيا، رغم إنهاء جميع الإجراءات وإدراجه ضمن خطة عام 2024/2025 – محافظة المنيا.

17. السيد العضو/ تامر عبد القادر، بشأن قيام البنك الإقليمى التابع لوزارة الصحة والسكان بتوفير سيارة تبرع بالدم لبنك الدم التجميعى بمستشفى الداخلة العام – محافظة الوادى الجديد.

18. السيد العضو/ محمد حمدى موسى، بشأن توصيل خدمة الصرف الصحى لقرية ميت العز – مركز قويسنا – محافظة المنوفية.

19. السيد العضو/ علاء سليمان، بشأن إنشاء كوبرى يربط الطريق الدائرى بمحافظة أسيوط بمنطقة سيد الجديدة وحوض الربع.

20. السيد العضو/ هانى مصطفى خضر، بشأن عمل كوبرى مشاه بين مزلقان العبور ومزلقان أبو عجوة بمدينة شبين الكوم – محافظة المنوفية.

21. السيد العضو/ محمد حمدى دسوقى، بشأن حل أزمة السكر وزيادة الكميات الموردة بمحافظة أسيوط