موعد ذهاب ربع نهائي أبطال أفريقيا بين الأهلي وسيمبا التنزاني

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفًا على نظيره سيمبا التنزاني مساء يوم 29 من شهر مارس الجاري لحساب مواجهات ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري ابطال أفريقيا.

وتلقى الجهاز الاداري بالفريق الاحمر اخطارا رسميا من كاف ، عصر يوم الخميس الماضي بتحديد موعد ومكان اقامة اللقاء على أن يقام خلال الأسبوع التالي للموعد المذكور مباراة الإياب بملعب ستاد القاهرة الدولي.

وتأهل الأهلي إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تصدر قمة المجموعة الرابعة ‏في مرحلة المجموعات.

على صعيد متصل ، يخضع حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر لبرنامج علاجي وتأهيلي مكثف ‏تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي، بعد الأشعة التى أجراها خلال تواجده في معسكر ‏المنتخب الوطني، والتي كشفت عن إصابته بشد خفيف في العضلة الخلفية.