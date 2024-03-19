نجحت الداخلية في ضبط كميات من المواد المخدرة بحوزة عنصرين إجراميين بالإسماعيلية، حيث تقدر قيمتها المالية بـ 2,1 مليون جنيه تقريبا، وذلك إستمراراً للضربات الأمنية المتواليةً لمتجرى المواد المخدرة وإدراكاً من وزارة الداخلية بخطورة ما يمثله ذلك النشاط الإجرامى على المجتمع وخاصةً النشء.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (عنصرين إجراميين) بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم متخذين من نطاق دائرة مركزى شرطة (الإسماعيلية- القنطرة غرب) مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط (عاطل) بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب.. وبحوزته (20 كيلو جرام لمخدر الهيدرو) وضبط عاطلَ "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية.. وبحوزته (3 كيلو جرام لمخدر الآيس "الشابو").

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 2,1 مليون جنيه تقريباً.

وفي سياق اخر نشب منذ يومين حريق هائل داخل لوكيشن تصوير مسلسل «المعلم» باستوديو الأهرام بمنطقة الجيزة، وانتشرت النيران للأبراج المجاورة له، كما تمكنت قوات الحماية المدينة ورجال المطافى من السيطرة على الحريق، وحرص أبطال العمل على طمأنة الجمهور وتوضيح ما خلف كواليس الحريق.

وطمأن الفنان طارق النهرى، الجمهور بعد نشوب حريق لوكيشن تصوير مسلسل المعلم، داخل استوديو الأهرام، مؤكداً: «الحريق التهم شقة المعلم القديمة ضمن لوكيشن تصوير مسلسل المعلم، ولم يصل إلى ديكور السمك، ولا يوجد أى إصابات، واندلع الحريق بعد مغادرة فريق العمل كاملاً من اللوكيشن بـ15 دقيقة فقط».

علقت سهر الصايغ على حريق استوديو الأهرام، قائلة: «الحمدلله أنا بخير، ومافيش إصابات».

أعرب محمد الشواف مؤلف مسلسل «المعلم» عن حزنه، معلقاً: «استوديو تصوير مسلسل المعلم اتحرق بالكامل، حريق هائل يلتهم استوديو الأهرام، لا حول ولا قوة إلا بالله، يا رب لطفك يا رب».

منذر رياحنة بعد نشوب حريق داخل استوديو الأهرام، قائلاً: «الحمد لله على كل شيء، قدر الله وما شاء فعل، الكل بخير والحمد لله».

كان قد اندلع حريق ضخم باستوديو الأهرام فى شارع خاتم المرسلين بمنطقة العمرانية، غرب محافظة الجيزة، داخل «لوكيشن» تصوير مسلسل «المعلم» بطولة الفنان مصطفى شعبان، الذى يعرض حاليًا الماراثون الرمضانى.

كما أن انتشرت نيران حريق باستوديو الأهرام إلى أبراج سكنية بجوار المكان، مما أدى إلى هروب الأهالى للشارع بعد ارتفاع ألسنة اللهب وامتداد الدخان للسماء، ودفعت الحماية المدنية بـ16 سيارة إطفاء للسيطرة على الحريق، حيث أتلفت نيرانه معدات تصوير وديكورات مسلسل المعلم.

مسلسل المعلم يشارك فى بطولته بجانب مصطفى شعبان، عدد كبير من الفنانين، أبرزهم سهر الصايغ، وهاجر أحمد، وأحمد بدير، وانتصار، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد العمروسى، وسلوى عثمان، ومنذر رياحنة، ومحمود الليثى، وأحمد عبدالله محمود، وطارق النهرى، وعلاء زينهم.