محاكمة عدلي القيعي فى سب وقذف رئيس نادي بيراميدز

تنظر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة عدلي القيعي المذيع بقناة النادي الأهلي، في دعوى الجنح بسب وقذف ممدوح عيد رئيس نادي بيراميدز.

وأقام المهندس ممدوح عيد، الدعوى رقم 1215 لسنة 2024 ضد عدلي القيعي، يتهمه فيها بالسب والقذف وخدش الشرف والاعتبار علانية، وإساءة استعمال أجهزة الاتصال، خلال إحدى حلقات برنامجه ملك وكتابة على قناة النادي الأهلي، وشهدت الكثير من الاتهامات بدون دليل حملت إساءة، وقرر معها رئيس بيراميدز تصعيد الأمر واللجوء للقضاء للحصول على حقه.

وطالب محامي رئيس نادي بيراميدز في دعواه المقامة أمام المحكمة الاقتصادية بتعويض مؤقت بمبلغ 250001 جنيه، مؤكدًا في الدعوى أن عدلي القيعي هاجم موكله ووصفه، بما يخالف الواقع في إحدى حلقاته خلال برنامجه التليفزيوني.

وفى سياق متصل قضت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية ، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات لفني زراعي ومدير مالي بمصنع لاتهامهما بإنهاء حياة شخص وشروعهما في التخلص من شقيقه، وذلك إثر خلاف بينهم بشبرا الخيمة.

المشدد 7 سنوات لفني زراعي ومدير مالي بتهمة إنهاء حياة شخص وإصابة شقيقه بالقليوبية

جاء الحكم برئاسة المستشار أمير فايز حنا، وعضوية المستشارين تامر رضا البرديسي، ومحمد سيد عبد العال، ووكيل النيابة مروان مؤمن محمود، وأمانة سر أحمد أبو اليزيد عياش،

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 16972 لسنة 2023 جنايات ثان شبرا، والمقيدة برقم 2017 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، باتهام كلا من هشام م ر 22 سنة - فني زراعي ومقيم مسطرد ثان شبرا الخيمة، ومحمد ر م 56 سنة - مدير مالي بمصنع، ومقيم مسطرد ثان شبرا القليوبية، لأنهما في يوم 4/ 7/ 2023 بدائرة قسم شرطة ثان شبرا محافظة القليوبية قتلا المجني عليه عصام عبد العليم إبراهيم علام، عمدًا إثر خلاف بينهم، فما أن ظفرا به حتى باغتاه ضربًا وطعنا بأسلحة بيضاء سكاكين بأنحاء جسده قاصدان من ذلك قتلا فأحدثا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

حبس المتهم بالنصب على المواطنين بحجة تسفيرهم للعمل بالخارج بالقليوبية

امرت جهات التحقيق بالقليوبية ، بحبس المتهم بالنصب على المواطنين 4 ايام علي ذمة التحقيقات ، بحجة تسفيرهم للعمل بالخارج، كما أمرت جهات التحقيق بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال المتضررين.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، بلاغات من عدد من أهالي كفر شكر تفيد بتضررهم من تاجر دواجن، مقيم بدائرة المركز، لقيامه بالنصب عليهم، بزعم تسفيرهم لإحدى الدول بالخارج، والتحصل منهم على مبالغ مالية، إلا أنه لم يوفِ بما وعدهم به أو رد المبالغ المالية، وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وتولت النيابة التحقيق.