إدراج متحف الحياة البرية للمزارات السياحية بالإسماعيلية

في جامعة قناة السويس:

أعلن الدكتور ناصر مندوررئيس جامعة قناة السويس، ادارج متحف الحياة البرية الكائن بجامعة قناة السويس بالإسماعيلية ضمن زيارات الوفود السياحية للمنطقة بقرار من هيئة تنشيط السياحة، لافتًا إلى أن القرار يعد إضافة للانشطة الخدمية والسياحية التي تقدمها جامعة قناة السويس لخدمة المجتمع مشيرا أن وجود بعض وحدات كلية الزراعة ذات الطابع الخاص ( متحف الحياة البرية بقسم وقاية النبات- وحدة مزارع الكلية) يعد تميزا للجامعة.

وأكد رئيس جامعة القناة، أنه بالتنسيق مع هيئة تنشيط السياحة بمحافظة الإسماعيلية تم وضع تلك الوحدات على قائمة زيارات الوفود داخل المحافظة.

ويوجد بجامعة قناة السويس متحف للحياة البرية بكلية الزراعة ومتحف اخر للحياة البرية داخل كلية الطب البيطرى ويعتبر المتحف الوحيد على مستوى جامعات مصر لرعاية وعلاج الحيوانات البرية بمنطقة القناة وسيناء خاصة وفي أنحاء جمهورية مصر العربية عامة.

ويضم متحف الحياة البرية مجموعة مختلفة من محنطات الحيوانات و الطيور و الزواحف البرية و كذلك جناح للركن الأخضر مساهمة من وزارة البيئة لتدريب و التعليم الطلاب و زيادة الوعي البيئي.