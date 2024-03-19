استمرار التقلبات.. الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الثلاثاء

حالة الطقس .. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

سقوط أمطار

حذرت هيئة الأرصاد، من سقوط أمطار متوسطة «بنسبة حدوث 50% تقريبًا»، على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية، قد تكون رعدية أحيانًا على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة

ونوهت الأرصاد، بسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة مساءً «بنسبة حدوث 30% تقريبًا»، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، قد تمتد خفيفة بنسبة حدوث «20% تقريبًا»، على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء على فترات متقطعة.

نشاط الرياح

ولفتت إلى نشاط الرياح، على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.



الظواهر الجوية المتوقعة اليوم

حالة البحر المتوسط

وبينت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة البحر المتوسط، حيث ستكون حالته من معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الأمواج من (2 إلى 2.5 متر)، واتجاه الرياح شمالية غربية.

حالة البحر الأحمر

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية بيان حالة البحر الأحمر، حيث ستكون حالته من معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الأمواج من (1.5 إلى 2.5 متر)، واتجاه الرياح من شمالية غربية.