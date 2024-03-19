أماكن سقوط الأمطار الرعدية اليوم

أمطار اليوم.. كشفت هيئة الأرصاد الجوية سقوط الأمطار المتوسطة اليوم على السواحل الشرقية قد تكون رعدية أحيانًا على فترات متقطعة.



وتسقط الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى قد تمتد خفيفة إلى جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء على فترات متقطعة.

وكانت قد أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الثلاثاء، حيث أنه من المتوقع أن يسود طقس مائل للبرودة نهارا على شمال البلاد وحتى. القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس بارد ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحرى، وشمال الصعيد.



وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للدفء نهارا على سيناء وجنوب البلاد، بارد ليلا.

وتنشط الرياح اليوم على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

درجة الحرارة

كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم:-

القاهرة الكبرى والوجه البحرى

درجة الحرارة العظمى: 21

درجة الحرارة الصغرى: 13

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:19

درجة الحرارة الصغرى: 12

السواحل الشمالية الشرقية

درجة الحرارة العظمى:21

درجة الحرارة الصغرى: 11

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:23

درجة الحرارة الصغرى: 18

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 22

درجة الحرارة الصغرى: 11

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى:14