قفزة جديدة بأسعار الذهب في مصر وعيار 24 يسجل 3463 جنيها

سجلت أسعار الذهب في مصر، ارتفاعا مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 19-3-2024، بقيمة 80 جنيها في سعر الجرام الواحد، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجاً في الأسواق المصرية نحو 3030 جنيها مقابل سعره أمس 2950 جنيها للجرام بدون إضافة مصنعية، وجاء ذلك بالتزامن مع عودة الطلب على الذهب خلال تداولات أمس.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 3463 جنيها. عيار 21 يسجل 3030 جنيها. عيار 18 يسجل 2597 جنيها. عيار 14 يسجل 2020 جنيها. الجنيه الذهب 24240 جنيها.

أسعار الذهب في البورصة العالمية

سجل الذهب أدنى مستوى منذ أسبوع خلال جلسة أمس عند المستوى 2146 دولار للأونصة، وكان قد افتتح جلسة التداول عند المستوى 2156 دولار للأونصة ويأتي تراجع أسعار الذهب اليوم بعد أن أنهى تداولات الأسبوع الماضي منخفضاً بنسبة 1% ليستمر الذهب في الابتعاد التدريجي عن أعلى مستوى تاريخي سجله في 8 مارس الماضي عند 2195 دولار للأونصة.

الأسبوع الماضي أظهرت البيانات أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفعت بقوة في فبراير بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المنتجين أكثر من المتوقع وسط ارتفاع في تكلفة السلع مثل البنزين والمواد الغذائية، الأمر الذي يدل على تماسك التضخم الأمريكي بشكل أكبر من المتوقع

الذهب العالمي

عاد سعر أونصة الذهب العالمي إلى الارتفاع خلال جلسة اليوم الجمعة بعد الانخفاض الذي سجله أمس بسبب بيانات التضخم الأمريكية التي قد تؤثر على قرار البنك الفيدرالي خلال الأسبوع القادم، ليستمر التذبذب في أداء الذهب في طريقه إلى تسجيل انخفاض أسبوعي.

ارتفع سعر الذهب الفوري اليوم بنسبة 0.3% ليسجل اعلى مستوى عند 2170 دولار للأونصة وكان قد افتتح جلسة اليوم عند المستوى 2162 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 2168 دولار للأونصة.

انخفض الذهب أمس بنسبة 0.6% وسجل أدنى مستوى عند 2152 دولار للأونصة قبل أن يرتد لأعلى ويغلق عند المستوى 2162 دولار، ويتجه الذهب إلى تسجيل انخفض أسبوعي بنسبة 0.5% حتى الآن وهو الانخفاض الأسبوعي الأول بعد ثلاث أسابيع متتالية من المكاسب، وفق تحليل جولد بيليون.

انخفاض الذهب أمس جاء بعد بيانات مؤشر أسعار المنتجين التي أظهرت ارتفاع التضخم من وجهة نظر الشركات والمصنعين خلال شهر فبراير بنسبة 0.6% من 0.3%، الأمر الذي قلل من فرص تسجيل الذهب لمزيد من الارتفاع ليفشل في تخطي المستوى 2180 دولار للأونصة.

خلال هذا الأسبوع ارتفعت كلا من أسعار المستهلكين وأسعار المنتجين في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في فبراير، كما أظهر الإنفاق الاستهلاكي بعض الثبات.

ويضيف ارتفاع التضخم ضغوطا على البنك الاحتياطي الفيدرالي لإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة، مما يؤثر على الأصول التي لا تدر عائد مثل الذهب، ويزيد من جاذبية السندات ويرفع الدولار .