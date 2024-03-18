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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

آخر تحديثات أسعار الذهب في التعاملات المسائية

الذهب
الذهب

استقرت أسعار الذهب (المشغولات الذهبية) في التعاملات المسائية، اليوم الإثنين 18 مارس، في الأسواق المصرية ومحال الصاغة، ليسجل متوسط سعر عيار "21"، الأكثر انتشارًا، سعر 3025 جنيهًا لسعر الجرام الواحد من دون المصنعية.

 

وما زالت أسعار الذهب في مرحلة تذبذبات متتالية في الأسواق المصرية، إذْ شهدت في الأيام الماضية ارتفاعًا كبيرًا إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة، ثم عكست طريقها نحو التراجعات المتتالية في الفترة الأخيرة. 

 

أسعار الذهب في مصر الآن: 

 

الذهب

استقرت أسعار الذهب في التعاملات المسائية، اليوم الإثنين 18 مارس، ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 3025 جنيهًا، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 3457 جنيهًا. 

 

سجل متوسط سعر عيار "18" عند  مستوى سعر 2592 جنيهًا، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 2016 جنيهًا، وحقق سعر الجنيه الذهب مستوى سعر 24200 جنيهًا. 

 

 

أسعار الذهب في السعودية:

 

أسعار الذهب في السعودية

 

 استقرت أسعار الذهب في التعاملات المسائية، اليوم الإثنين 18 مارس، في السعودية ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 213.59 ريال، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 244.10  ريال، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 223.76 ريال.

 

سجل متوسط سعر عيار "18" عند  مستوى سعر 183.08 ريال، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 142.39 ريال، وحققت سعر أونصة الذهب بيع عند مستوى سعر 7,612.35 ريال، فيما بلغ سعر أونصة الذهب شراء عند مستوى سعر 7,616.10 ريال سعودي.

 

 سجلت أسعار سبيكة ذهب 1 جرام عند مستوى سعر 269.22 ريال سعودي، وسعر سبيكة الذهب 2.5 جرام عند مستوى سعر 642.45 ريال سعودي، فيما بلغ سعر سبيكة الذهب 5 جرامات عند نحو 1,272.67 ريال سعودي.

 

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