تعليم الغربية يفوز بالمركزين الثاني والرابع في مسابقة المكتبات النموذجية

توجه اليوم المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، بالتهنئة لطلاب مدرسة عمر بن الخطاب الرسمية للغات، بإدارة كفر الزيات التعليمية، لفوز المرحلة الابتدائية بالمركز الثاني الجمهوري، ولطلاب مدرسة عمرو بن العاص الرسمية للغات، بإدارة زفتى التعليمية، لفوز المرحلة الإعدادية بالمركز الثاني الجمهوري، ولطلاب مدرسة السنطة الفنية للشؤون الفندقية والخدمات السياحية، بإدارة السنطة التعليمية، لفوز المرحلة الثانوية بالمركز الرابع الجمهوري، في مسابقة المكتبات النموذجية على مستوى الجمهورية، للعام الدراسي 2023 / 2024.

كما قدم وكيل الوزارة الشكر والتقدير للدكتور السيد العراقي، مدير عام الشؤون التنفيذية، ولكل من الأستاذ فتوح مرعي، والأستاذة جيهان مصطفى، وللدكتور يسر عبد الغني، مديري عموم الإدارات الفائزة، وللأستاذ تامر فؤاد، موجه عام المكتبات، وللسادة الموجهين والموجهين الأوائل بالإدارات التعليمية الفائزة، على هذا الفوز المتميز، والعمل والجهد الرائع، متمنيا للجميع دوام التوفيق والتقدم والنجاح، ومزيدا من المراكز الأولى على مستوى الجمهورية.

وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.