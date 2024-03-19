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الثلاثاء 19 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

مسابقة الأوقاف 2024.. شروط التقديم

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

مسابقة الأوقاف 2024.. منذ إعلان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن حاجة وزارة الأوقاف لعدد 1000 عامل مسجد للوزارة والمديريات التابعة لها بجميع محافظات الجمهورية، ويكثف الكثير من المواطنين البحث عن شروط التقديم للوظائف الشاغرة.

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شروط التقديم على وظائف العمال 

أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.

ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة

أن يكون مصري الجنسية.

أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل إعدادية عامة أو أزهرية فقط فقط 

يتم رفض طلب المتقدم حال ثبوت حصوله على مؤهل أعلى أو أقل من المؤهل المطلوب

ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.

أن يكون المتقدم من الذكور.

يجتاز المتقدم الامتحانات وفقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن.

يجتاز المتقدم التدريبات المقررة بمعرفة الجهة طالبة الإعلان.

ألا يزيد سن المتقدم عن 40 عاماً 

اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الامتحانات والتدريبات المطلوبة.

سداد 26 جنيهاً لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن طريق الإيداع بأحد فروع البنوك الآتية: البنك الأهلي المصري - بنك القاهرة- بنك مصر.

التقديم فقط في المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقًا لبطاقة الرقم القومي.

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