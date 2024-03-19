مجلس الأمن يدين هجمات الحوثي على سفن البحر الأحمر

تسببت هجمات جماعة الحوثي في اليمن، في غضب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والذي أدان هجمات "الحوثيين" على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ودعا المجلس إلى تعزيز التعاون الدولي والإقليمي لمواجهة التهديدات التي يتعرض لها أمن المنطقة، وفقًا لما نقلته قناة “القاهرة الإخبارية”.

كما ندد أعضاء المجلس في بيانهم، بشأن هجمات "الحوثيين" والذي نشرته البعثة السويسرية، بأشد العبارات الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر، بما في ذلك الهجوم الذي وقع في 6 مارس الماضي، على السفينة "ترو كونفيدنس"، والذي أودى بحياة بحارين اثنين من الفلبين، وبحار فيتنامي، وإصابة 4 بحارة آخرين على الأقل.

وأدان أيضًا البيان الهجوم الذي وقع في 18 فبراير الماضي، على السفينة "روبيمار" التي غرقت لاحقاً في الثاني من مارس نتيجة للأضرار الناجمة عن الهجوم.

ولفت أعضاء المجلس إلى الآثار السلبية لهذه الهجمات "مؤكدين أن السفينة الغارقة تشكل خطرًا ملاحيًا على السفن العابرة للمنطقة"، مطالبين بضرورة "التنفيذ الكامل للقرار 2216 والقرارات اللاحقة.

ودعوا إلى التعاون، بما في ذلك مع الحكومة اليمنية، "لمنع الحوثيين من الحصول على الأسلحة والعتاد اللازم لتنفيذ المزيد من الهجمات".

كما طالب البيان بالإفراج الفوري عن السفينة "جالاكسي ليدر" وطاقمها، المحتجزين بشكل غير قانوني منذ أكثر من 100 يوم.

وأشار أعضاء مجلس الأمن إلى أهمية طريق البحر الأحمر "للجهود الإنسانية في اليمن وخارجه"، وطالبوا بوقف جميع هجمات "الحوثيين" على السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن فورًا.

كما دعا أعضاء المجلس إلى تعزيز التعاون الدولي والإقليمي لمواجهة التهديدات التي يتعرض لها السلام والأمن في المنطقة، ووقف التصعيد في البحر الأحمر للحفاظ على عملية السلام في اليمن.