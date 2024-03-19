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الثلاثاء 19 مارس 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

عبدالرزاق حمدالله يقترب من رقم تاريخي في الدوري السعودي

بوابة الوفد الإلكترونية

يقترب عبدالرزاق حمدالله مهاجم اتحاد جدة من تحقيق رقم تاريخي في الدوري السعودي خلال الموسم الحالي، في ظل المستويات التي يقدمها مع الفريق.

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وكان حمدالله قد سجل هدفين في مباراة الفتح الماضية في الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة دوري روشن للمحترفين.

ويتواجد عبدالرزاق حمدالله في المركز الثاني بجدول ترتيب هدافي مسابقة دوري روشن للمحترفين عبر التاريخ، برصيد 127 هدف.

وبشكل إجمالي ساهم عبدالرزاق حمدالله إلى 147 هدف في مسابقة دوري المحترفين، ويفصل اللاعب 3 مساهمات من أجل التربع على صدارة الترتيب.
وسجل عبدالرزاق حمدالله هذا الموسم في 19 مباراة، سجل 17 هدف وصنع هدف، بإجمالي مساهمات 18 هدف خلال الموسم الحالي من المسابقة.

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