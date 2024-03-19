جريزمان يغيب عن وديتي منتخب فرنسا

يغيب أنطوان جريزمان نجم منتخب فرنسا عن مباراتي “الديوك” الوديتين خلال فترة التوقف الحالية بسبب الإصابة.

وأوضح دييديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا خلال مؤتمر صحفي، أن جريزمان، نجم فريق أتلتيكو مدريد يعاني بالفعل من الألام في الكاحل الأيمن وألمح مدرب فرنسا، أن جريزمان سيغيب عن المواجهتين الوديتين لمنتخب فرنسا أمام ألمانيا وتشيلي.

وضم ديشامب، لقائمة منتخب فرنسا ماتيو جندوزي لاعب لاتسيو الإيطالي لتعويض غياب جريزمان.

وانتهي سجل أنطوان جريزمان الأطول عند 84 مباراة متتالية مع الديوك الفرنسية.

ومن المقرر أن يواجه منتخب فرنسا نظيره ألمانيا على ملعب جروباما في ليون، يوم السبت 23 مارس الجاري، كما يقابل "الديوك" نظيره منتخب تشيلي، يوم الثلاثاء 26 مارس، على ستاد فيلودروم.

قائمة منتخب فرنسا..

حراسة المرمى: ألفونس أريولا (وست هام الإنجليزي)، مايك مانيان (ميلان الإيطالي)، برايس سامبا (لنس)



خط الدفاع: جوناثان كلوس (مرسيليا)، لوكاس هرنانديز (باريس سان جرمان)، تيو هرنانديز (ميلان)، إبراهيما كوناتيه (ليفربول الإنجليزي)، جول كونديه (برشلونة الاسباني)، بنجامان بافار (إنتر ميلان الإيطالي)، وليام صليبا (أرسنال الإنجليزي)، دايو أوباميكانو (بايرن ميونيخ الألماني).



خط الوسط: إدواردو كامافينجا (ريال مدريد الإسباني)، يوسف فوفانا (موناكو)، أدريان رابيو (يوفنتوس الإيطالي)، اوريليان تشواميني (ريال مدريد)، وارين زاير-إيمري (باريس سان جيرمان)



خط الهجوم: عثمان ديمبيليه (باريس سان جرمان)، موسى ديابي (أستون فيلا)، اوليفييه جيرو (ميلان)، راندال كولو مواني، كيليان مبابي (باريس سان جرمان)، ماركوس تورام (انتر ميلان).