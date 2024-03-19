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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ميسي خارج حسابات الأرجنتين أمام السلفادور وكوستاريكا

بوابة الوفد الإلكترونية

يغيب ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي الأمريكي  عن مباراتي منتخب الأرجنتين أمام السلفادور وكوستاريكا خلال فترة التوقف الحالية.

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ويخوض منتخب الأرجنتين مباراتين أمام السلفادور وكوستاريكا خلال شهر مارس في إطار الاستعدادات لبطولة كوبا أميركا خلال شهر يوليو المقبل، والتي تدافع عن لقبها خلاله.

ويأتي غياب ليونيل ميسي عن منتخب الأرجنتين في المعسكر الحالي، بسبب الإصابة.

وأوضح الاتحاد الأرجنتيني في بيان رسمي: "لن يتمكن القائد ليونيل ميسي من التواجد ضمن تشكيلة الفريق التي ستخوض المباريات الودية في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب إصابة طفيفة تعرض لها خلال مباراة فريقه أمام ناشفيل".
وتمر الأرجنتين بفترة رائعة للغاية تحت قيادة المدير الفني ليونيل سكالوني والذي يشرف على تدريب التانجو خلال السنوات الماضية بالفعل.

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