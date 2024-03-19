بايدن: حريتنا في صناديق الاقتراع ولن نسمح للجمهوريين وترامب بإبعادنا

غرد الرئيس الأمريكي جو بايدن، على موقع إكس، اليوم الإثنين قائلا: "حرياتنا في صناديق الاقتراع، يحاول الجمهوريون ودونالد ترامب إبعادنا، لن نسمح لهم".

من ناحية أخرى، اتهمت حملة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، منافسه الرئيس السابق، دونالد ترامب بأنه يريد "6 يناير آخر" بعد أن حذر ترامب من أنه سيكون هناك "حمام دم" إذا خسر الانتخابات.

وفي ردها، قالت حملة ترامب إنها ترفض ربط عبارة "حمام الدم" التي قالها المرشح المتوقع للحزب الجمهوري، خلال حديثه عن صناعة السيارات والتعريفات الجمركية، بالعنف.

وفي حديثه في أوهايو، السبت، لدعم مرشح الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ بيرني مورينو، قال ترامب للحشود "الآن، إذا لم يتم انتخابي.. فسيكون ذلك حمام دم للبلاد".