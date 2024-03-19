الرقابة التموينية تضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك بالفيوم

تواصل إدارة الرقابة التموينية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، تنفيذ الحملات على الأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية السلع الغذائية بمدينة الفيوم.

يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والمهندس سيد أحمد حرزالله مدير مديرية التموين، بشأن تنفيذ حملات تموينية للتفتيش على الأسواق ومتابعة التجار.

تحرير محاضر ضد الجزارين المخالفين بمدينة الفيوم

وأوضح مدير المديرية أن حملة إدارة الرقابة التموينية بالمديرية بالتعاون مع إدارة تموين بندر الفيوم ثان، وأطباء التفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري، قامت بالمرور على الجزارين ومحلات بيع الطيور الحية والمجمدة، وتمكنت من ضبط 25 كيلو لحوم، وبتوقيع الكشف الظاهري عليها تبين أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك بأحد ثلاجات حفظ المجمدات بمدينة الفيوم، كما قامت الحملة بتحرير عدد من المحاضر ضد الجزارين المخالفين، بناحية بندر الفيوم، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة.

وأضاف مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، أن الحملة قامت بتحرير عدد من المحاضر المتنوعة لأصحاب المحال التجارية وذلك لنقص الوزن والمواصفات، وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم نظافة أدوات العجن بالمخابز، وعدم إعطاء بون الصرف، وعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات، بالإضافة إلى تحرير مخالفات وتقارير للمخابز لقيام أصحابها بتجميع كميات من الدقيق البلدي تمهيدا لبيعه في السوق السوداء بأسعار مرتفعة، وتم تحرير المحاضر وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق

جاء ذلك في إطار خطة المحافظة، بتكثيف الحملات التفتيشية على المخابز والمطاحن والأسواق والمواد البترولية وكافة الأنشطة التموينية بنطاق المحافظة، لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق ومراقبة الأسعار.

ومن جانبه أكد المهندس السيد أحمد السيد حرزالله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، على ضرورة تشديد الرقابة على كافة المخابز والأسواق ومحلات الجزارة ومنافذ بيع السلع الغذائية، للتأكد من ضبط الأسعار وسلامة المعروض ومطابقته للشروط الصحية، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال من يخالف التعليمات، من أجل المواجهة الحازمة لجشع البعض، وتحقيقاً لمصلحة المواطن الفيومي، مؤكدا على استمرار الحملات الرقابية على الأسواق والجزارين خلال شهر رمضان المبارك لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية السلع الغذائية، حفاظا على صحة المواطنين.