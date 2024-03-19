مسلسل لحظة غضب الحلقة التاسعة| صبا مبارك تعيد ثقتها بنفسها وظهور مقلق لدلائل جريمتها

تعيش صبا مبارك في أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل لحظة غضب، لحظات من الانتصار والسعادة والثقة بالنفس، التي حرمت منها خلال حياتها مع زوجها محمد فراج، بعد أن نفذت الطلب الأول من آسر “علي قاسم”.

استطاعت صبا مبارك اتمام مهمتها الأولى بإمضاء أحد رجال الأعمال على عقد بيع أرضه في التجمع الخامس، الأمر الذي أدخل على صبا شعور الفخر والانتصار وعودة ثقتها بنفسها.

ومن ناحية أخرى يبدأ إسم يمنى “صبا مبارك” يلوح في أذهان عائلة شريف في رحلة بحثهم عن شريف، حيث ذهب شريف “محمود شاهين” إلى الصيدلية الكائنة أمام منزل صبا وزوجها لمشاهدة ماحدث يوم الاختفاء، لكن رفض صاحبها تفريغ الكاميرات إلا بإذن من النيابة.

تشاهد والدة مروان ابن شقيق محمد فراج الشاهد الوحيد على جريمة قتل صبا، والذي رأى يد فراج في خزانة المطبخ، رسم ماشاهده بعد إصابته بالخرس نتيجة مارآه.

تقوم صبا مبارك بدور "طباخة" في أحد المطاعم الشهيرة، ويصيبها نوبات من الغضب والقلق بعد اختفاء زوجها، وتظل طوال حلقات المسلسل تبحث عنه مع أسرتها وأصدقائها، وينتابها نوبات غضب فجأة توقف سير حياتها الطبيعية.

من المتوقع أن نشاهد خلال حلقات المسلسل شكل الحياة مع نوبات الغضب والقلق وكيفية السيطرة عليها لمتابعة الحياة بشكل طبيعي، وتأثيرها السلبي أذا تركناها دون علاج أو تحكم. كما تم إدخال عنصر الطبخ وتأثيره في التأثير الإيجابي على الصحة النفسية، وممارسة الهوايات المفضلة بوجه عام يقلل كثيرًا من نوبات القلق والغضب.

أبطال مسلسل لحظة غضب مسلسل "لحظة غضب" يتكون من 15 حلقة محمد شاهين، علي قاسم، وسارة عبد الرحمن، محمد شاهين، ونادرين فرج، من تأليف مهاب طارق، إخراج عبد العزيز النجار.