ارتفاع أسهم Alphabet بعد مطالبة آبل بترخيص Gemini AI لأجهزة iPhone

أغلقت أسهم ألفابت مرتفعة أكثر من 4% الاثنين بعد تقرير عن شركة التكنولوجيا العملاقة آبل بشأن محادثات لترخيص Gemini لأجهزة iPhone المستقبلية. وأغلقت أسهم شركة أبل مرتفعة بأقل من 1%.

Gemini عبارة عن مجموعة من أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية من Google، بدءًا من روبوتات الدردشة إلى مساعدي البرمجة.

وفقًا لتقرير بلومبرج، تجري شركة Apple محادثات مع شركة Google المملوكة لشركة Alphabet للسماح لشركة iPhone بترخيص وبناء محرك Gemini AI الخاص بها في iPhone.

نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر، قالت بلومبرج إن عملاقي التكنولوجيا "يجريان مفاوضات نشطة" من أجل Gemini لتشغيل بعض الميزات الجديدة المقرر إصدارها لبرنامج iPhone في وقت لاحق من هذا العام.



من المتوقع أن يتم إصدار التحديث الكبير التالي لجهاز iPhone، iOS 18، خلال مؤتمر المطورين العالمي. وذلك عندما تتحدث الشركة أكثر عن خططها للذكاء الاصطناعي التوليدي، وعندما تتحدث عادةً عن أحدث برامج iPhone الخاصة بها قبل طرحها للمستهلكين في الخريف.

قال تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة أبل، إن الشركة "تستثمر بشكل كبير" في الذكاء الاصطناعي خلال الاجتماع السنوي للمساهمين في الشركة في فبراير.

وقال كوك: "في وقت لاحق من هذا العام، أتطلع إلى مشاركة الطرق التي يمكننا من خلالها فتح آفاق جديدة في الذكاء الاصطناعي التوليدي، وهي تقنية أخرى نعتقد أنها يمكن أن تعيد تعريف المستقبل".

كما أجرت الشركة مؤخرًا مناقشات مع OpenAI وفكرت في استخدام نموذجها، وفقًا للمصادر التي استشهدت بها بلومبرج.

ومع ذلك، قال التقرير: "لم يقرر الطرفان الشروط أو العلامة التجارية لاتفاقية الذكاء الاصطناعي أو وضع اللمسات النهائية على كيفية تنفيذها".