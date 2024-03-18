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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

إنضمام حجازي و تريزيجيه و مصطفي محمد لمعسكر منتخب مصر 

حجازي
حجازي

وصل الثلاثي أحمد حجازي و محمود حسن تريزيجيه و مصطفي محمد لمعسكر منتخب مصر المقام بالقاهرة استعدادا لبطولة كأس عاصمة مصر التي تضم منتخبات مصر و كرواتيا و تونس و نيوزيلندا .

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٢١ لاعباً في مران منتخب مصر استعدادا لبطولة كأس عاصمة مصر

ومن المقرر أن يشارك الثلاثي في مران منتخب مصر الذي ينطلق في التاسعة و النصف مساء اليوم .

وكان منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة التوأم حسام و إبراهيم حسن واصل تدريباتهم باستاد القاهرة الدولي مساء أمس الأحد في إطار الاستعداد لبطولة كأس عاصمة مصر .

حضر مران منتخب مصر الأستاذ محمد يحيي لطفي رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للرياضة .

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