إبراهيم عيسى: 7 أكتوبر عملية عدمية حولت غزة لجحيم وأعادتها للوراء 100 عام

قال الكاتب إبراهيم عيسى إن أزمة غزة وحماس تؤكد أن العرب على الحافة في كل الأزمات، مضيفا: “لا أرى ضرورة للحرب، وأمنيتي ألا تخوض مصر حربا، ولو كانت ضرورة تكون دفاعا عن السيادة فقط”.

وتابع: “أنا مش ضد المحللين العسكريين الذين يتقاضون مبلغ مقابل الظهور والتحليل في القنوات، ولكن ضد أن يكون المحلل يعرف من الداعم في القنوات مثل الجزيرة فهي داعمة للإخوان وحماس، ويعظم من جهود حماس”.

وأردف: "الجمهور مش عايز يسمع غير أن حماس انتصرت وحماس عظيمة، وهي لم تنتصر، نحن نتحدث عن حالي 85% من مباني غزة هدمت، ولو ده عشان يورو العالم ويعرفوه، في ورونا العالم عمل ايه لإنقاذ عنبر الأطفال في مستشفى الشفاء أو مجمع ناصر الطبي، خلينا أكثر تعقلًا ذلك، وهل يصح لفت انتباه العالم، بأن نترك شعبنا يُقتل وأرضنا تُخرب وتُدمر؟".

وأضاف خلال استضافته ببرنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة النهار: “في قاموسي الشخصي مفيش حاجة اسمها حب في السياسة، وأُهاجم حماس لأنهم جماعة غير وطنية ولا تنتمي لفلسطين ولا تؤمن بفلسطين، ووتتعامل مع فلسطين على أنها عود سواك زي ما قال محمود الزهار، وخطتهم لدولة الخلافة، وفتح تنظيم فلسطيني ومؤمن بفلسطين، ولكن ككل المنظمات فيها فساد واختراق”.

وأكمل: “لا حل للقضية إلا السلام، ولكن لا سلام في وجود نتنياهو وحماس، وعملية 7 أكتوبر، عملية ناجحة عدمية حولت غزة إلى جحيم، ودمرت غزة وأعادتها 100 عام للوراء، ولا أحد مقصود إلا مصر”، على حد قوله.