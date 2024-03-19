إبراهيم عيسى: قرأت 5600 كتاب.. وأنتظر اغتيالي منذ 1992 (فيديو)

قال الكاتب إبراهيم عيسى إن ادعاء التواضع غرور، مضيفا: “بقالي 35 سنة صحفي ولم أصل لـ شهوة جمع المال”.

وتابع: "لا أمتلك شهوة لأي حاجة إلا الكتب، وآخر إحصاء كان عندي 7000 كتاب قريت حوالي 80% أي 5600 منهم، ويرزقني الله للمال الطيب والوفير من مهنة أفنيت فيها جهدي وأنا ابن مدرس لغة عربية، وانا مع الاستثمار في العقول".



ونوه خلال استضافته ببرنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة النهار: “بالنسبة لي فرج فودة عظيم وأشجع الشجعان وفي مواجهة التطرف، وأنا عمري 59 سنة ولم أشعر في يوم اني أحسد حد أيا كان، والأعمار بيد الله، ولو نهايتي قربت، فـ نهايتنا كلنا قربت، ولكن المحصلة بتقول كده،لان عندي ضغط وسكر وقلب”.

وأكمل: "من 92 وموجود على قوائم الاغتيال وبيجي في بالي إن ممكن يغتالوني، لأ أتمنى دي تكون نهايتي، مين يحب يموت بالاغتيال، أما الشراهة فـ الواحد لما يضايق ممكن ياكل كتير زي المحشي والحمام المحشي والفتة ودي أشياء عظيمة ربنا أكرم بها مصر والمسقعة والبشاميل وأي طبيخ ما عدا السبانخ".