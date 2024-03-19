إبراهيم عيسى يتمنى عودة توفيق عكاشة وباسم يوسف: الأول مثقف كبير والثاني صوت قوي

أبدى الكاتب إبراهيم عيسى اندهاشه من غياب الإعلامي توفيق عكاشة عن الساحة الإعلامية، قائلًا: "عكاشة رجل إعلامي ومثقف كبير وسياسي، يتعمد أداء الطريقة الريفية لتقربه من الناس وعنده رؤية واسعة، ولكن الاعتماد على الرؤى التآمرية، في ناس تتبناها".

وأوضح إبراهيم عيسى خلال استضافته ببرنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة النهار: “مندهش من خروج عكاشة من المشهد الإعلامي، لانه عنده جماهيرية، ومصر في حاجة له”.

وتابع: "أتمنى عودة باسم يوسف بقوة، لأننا نحتاج الصوت القوي الساخر الكوميدي، وهو عنده درجة من النضج، والرؤية الواسعة حتى باللغة الانجليزية، وأجد أن السعودية صوت مهم في تجديد الخطاب الديني، بعد الانفتاح والجهود المبذولة، وهذا ما كنا نتمناه أن تقوده السعودية".