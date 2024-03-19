ماجد المهندس يكشف سبب قلة ظهوره إعلاميا (فيديو)

كشف المطرب العراقي ماجد المهندس، سبب عدم ظهوره إعلاميا بشكل كبير، قائلا: “أنا إنسان بيتوتي بخلص شغلي وارجع بيتي”.

وقال ماجد المهندس خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج “بيج تايم” على فضائية MBC، مساء اليوم أنه لا يحب الظهور في الأماكن العامة ولا يفضل الحديث في وسائل الإعلام.

أحاول الحفاظ على حياتي الخاصة

وأضاف ماجد المهندس أنه يحاول الحفاظ على حياته الخاصة ولا يحب الظهور في المطاعم أو السينمات، مشيرا إلى أنه بعد ظهور جائحة كورونا أنشأ استديو خاص به في منزله وبالتالي لا يحتاج للخروج كثيرا ويكتفي بالبقاء مع أصدقائه وعائلته.