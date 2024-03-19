الثلاثاء 19 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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ماجد المهندس يكشف سبب قلة ظهوره إعلاميا (فيديو)

المطرب ماجد المهندس
المطرب ماجد المهندس

كشف المطرب العراقي ماجد المهندس، سبب عدم ظهوره إعلاميا بشكل كبير، قائلا: “أنا إنسان بيتوتي بخلص شغلي وارجع بيتي”.

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وقال ماجد المهندس خلال حواره  مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج “بيج تايم” على فضائية MBC، مساء اليوم أنه لا يحب الظهور في الأماكن العامة ولا يفضل الحديث  في وسائل الإعلام.

أحاول الحفاظ على حياتي الخاصة 

وأضاف ماجد المهندس أنه يحاول الحفاظ على حياته الخاصة ولا يحب الظهور في المطاعم أو السينمات، مشيرا إلى أنه بعد ظهور جائحة كورونا أنشأ استديو خاص به في منزله وبالتالي لا يحتاج للخروج كثيرا ويكتفي بالبقاء مع أصدقائه وعائلته.

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