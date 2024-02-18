ماجد المهندس يُطرب الحضور بأغاني وردة الجزائرية

قدم الفنان ماجد المهندس اللون الطربي المصري بأغنية “أكدب عليك” للمطربة الكبيرة وردة الجزائرية في أمسية ليالي سعودية مصرية، بحضور وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني ورئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ وكوكبة كبيرة من نجوم الفن.

نجوم الفن في ليالي سعودية مصرية

من أبرز الحاضرين من النجوم الفنانة القديرة يسرا، عمرو دياب، نادية الجندي، الموسيقار هاني شنودة، مي عز الدين، محمد فؤاد، المنتج محسن جابر، مصطفى قمر، اسر ياسين، الإعلامية إسعاد يونس، الفنان خالد الصاوي، صلاح عبد الله، جومانا مراد، حميد الشاعري، هشام ماجد، شيكو، كريم محمود عبد العزيز، محمود محمد عبد العزيز.

أقيمت الاستعدادات الغنائية مع الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو وليد فايد، والتي أجريت داخل أحدى الغرف بالأوبرا.

ليالي سعودية مصرية في الأوبرا المصرية

تقام “ليالي سعودية مصرية” تحت رعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، وبالتنسيق مع وزيرة الثقافة المصرية نيفين الكيلاني، ومن المقرر أن يشارك في الحفل مجموعة بارزة من نجوم الغناء الذين يمتلكون شعبية ضخمة في مصر والسعودية.