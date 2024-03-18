إبراهيم عيسى يرد على اتهامات بلال فضل له بالكذب واتخاذ "التنوير سبوبة".. فيديو

علق الكاتب إبراهيم عيسى، على علاقته بزملائه الصحفيين والكتّاب وخاصة بلال فضل الذي زامله فترة طويلة في أحد الصحف الخاصة وفي قناة انطلقت عقب أحداث يناير والذي يتهمه في فيديوهاته على قناته باليوتيوب بـ “الكذب والتلفيق والتدليس وقولبة التصريحات من أجل مصالح شخصية واتخاذ التنوير سبوبة لجني الأموال وتعمد إثارة الجدل حتى يظل في دائرة الضوء”، على حد قوله.

ورد إبراهيم عيسى: "بلال فضل زميل وأنا اللي مقدمه للصحافة، ورحبت بموهبته مش شخصه وموهبته اللي فرضت نفسها، لا بسأل على أصل الناس ولا مشاعرهم تجاهي، ولكن لأنهم موهوبون مش من دعم مني، وبلال فضل مليش علاقة به، لأنه يعيش في أمريكا وأنا في مصر".





وقال إبراهيم عيسى خلال استضافته ببرنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة النهار: "الغضب سيطر عليّ وجالي السكر في سنة حكم الإخوان، لأن مصر كانت تختطف، وهي الحضارة، ومؤمن بتاريخها، فا لما تختطف لجماعة دينية وتسويد حياتنا شعرت بالغضب".

وأضاف عيسى قائلًأ: "انا طول الوقت كسلان، بعيدا عن الكتابة انا أكسل حد، على رأي أستاذ محمد عبد الوهاب لما سألوه بتحب تقعد مع مين، قالهم مع محمد عبد الوهاب، بحب اقعد مع نفسي وكسول في الخروجات، وانا راجل عندي رهاب الخروج من المنزل، وانا تصعلكت كتير أوي في حياتي، وأنا مواليد 65، فالزمن وانا صغير قضيته في الشارع، وإخلاصي في شغلتي ومهنتي، واتجوزت 36 سنة، وعشت حياة على المقاهي من الصعلكة، لحد ما بقيت صاحب بيت بقيت كسول".