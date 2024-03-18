بسمة وهبة في العشرين من عمرها بالريش الناعم

اعتادت الإعلامية بسمة وهبة نشر مجموعة من صورها لأحدث إطلالتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر الإنستجرام.

وبدت بسمة وهبة بإطلالة عصرية جذابة، حيث ارتدت فستان قصير فضفاض بأكمام طويلة مزينة بالريش الطويل من الأطراف ونسقت عليه جاكيت طويل صمم من الجلد المزين بالشراشيب باللون الأسود فيما انتعلت بوت طويل وصل لحدود الركبة.

وتزينت ببعض الإكسسوارات اللافته مع ساعة اليد.

واعتمدت تسريحة شعر جذابة ووضعت مكياجا جذابا متناغما مع لون بشرتها الخمرية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون الكشمير في الشفاه.