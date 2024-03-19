الأنبا يؤانس يقدم التهنئة لأمين مجلس القبائل والعائلات المصرية بأسيوط لافتتاح مقره الجديد

قام الانبا يؤانس مطران أسيوط وتوابعها للاقباط الارثوذكس يرافقه القس باخوم كاهن الكنيسة المطرانية والقس عاموس بسطا سكرتير نيافته وامين مساعد بيت العائلة المصرية والقس يوسف فيكتور كاهن كنيسة السيدة العذراء الهضبة وعدد من اراخنة الكنيسة والاستاذ امجد فايز والاستاذ ايهاب حلمى ، بزيارة الي السيد احمد حافظ الغنيمي أمين مجلس القبائل والعائلات المصرية بأسيوط لتقديم التهنئة له لافتتاح مقرة الجديد بمدينة أسيوط بحضور عدد من القيادات الشعبية والدينية وابناء العائلات والقبائل.

وكان في استقباله السيد احمد حافظ الغنيمي والذي رحب بالزيارة مؤكدا على الروابط الاجتماعية بين المسلمين والأقباط، وخاصة في شهر رمضان الكريم والذي يواكب أيضا صوم الأخوة المسيحيين .

وقال الغنيمي إن هناك روح انتماء وأخوة وترابط بين المسلمين والأقباط ،وتأكيدا على وقوف جميع المصريين خلف الدولة المصرية، وتفويت الفرصة على دعاة العنف والفتنة، وتأكيدًا للعالم تلاحم المسلمين والأقباط فى صف واحد؛ لدعم الدولة ضد أي تحريض موجها الشكر لنيافته على هذه الزيارة.

ومن جانبه استعرض الانبا يؤانس مطران أسيوط ما ينعم به المصريين في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي من أمن وامان وملحمة حقيقية من الحب بين عنصري الأمة مسلمين واقباط ترجمت على الواقع الذي نعيشه في الجمهورية الجديدة وصل إلى حد الشراكة في مشروعات اقتصادية كبري بين مسلمين واقباط مؤكدا على ان المسلمين والمسيحيين يكملان بعضهما البعض داخل النسيج الوطني الذي يربط أفراد الشعب المصري عبر مراحل التاريخ المختلفة والذي أصبح ظاهرا للجميع في عهد الرئيس السيسي .

وقال يؤانس، إن الله أنعم على مصر بنعمة الأمن والأمان والاستقرار، بحكمة هذا القائد الرشيد، ورجال الأجهزة الأمنية الاقويا ،المخلصين لوطنهم ، مؤكدًا أن المصريين جميعًا يقفون صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية؛ لمواجهة أي تحديات، معربًا عن سعادته بهذه الملحمة الوطنية التي تنم عن الروح الوطنية القوية التي نسعد بها في كل المناسبات والأعياد مقدما التهنئة للسيد احمد حافظ لافتتاح مقره الجديد لخدمة أبناء المحافظة مسلمين واقباط.

ومن جانبهم، أكد القساوسة على سعادتهم بوجودهم داخل المقر ، وتقديم التهنئة لرجل من رجال مصر المخلصين امين مجلس القبائل والعائلات المصرية بأسيوط متمنين أن يكون لهذا المقر دور في إرساء وغرس قيم الولاء و الانتماء للوطن، واحتضان كافة أطياف المجمتع.