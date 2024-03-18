هيفاء وهبي تتزين بتيشيرت بيروت العشق

خضعت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي لجلسة تصوير جديدة داخل السيارة.

وظهرت هيفاء وهبي بإطلالة شبابية ناعمة، حيث ارتدت تي شيرت أسود اللون ومطبوع عليه كلمة بيروت العشق ونسقت عليه بنطال جلد بنفس اللون وعليه جاكيت فرو.

واختارت ترك خصلات شعرها منسدلة بحرية فوق كتفيها بشكل ناعم ووضعت مكياجًا جذابًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون البينك في الشفاه مما عكس سحر ملامحها.

هيفاء وهبى (اتولدت فى بيروت، لبنان، 10 مارس 1976)، مغنيه، و ممثله، وفنانه استعراضيه لبنانيه من اب لبنانى وام مصريه. اتلقبت بـ "عطر الليل"، و"فراشة الوادى". اتولدت هيفا سنة 1972 من اب من جنوب لبنان وام مصريه، ونشئت فى بيروت. وهى صغيره اشتغلت فى محل بيع مجوهرات، ومانيكان، وفى الاعلانات. اتجوزت ابن عمتها، وخلفت منه بنت اسمها زينب، وانفصلت عنه. كسبت مسابقة جمال جنوب لبنان، لكن اتسحبت منها الجايزة بسبب ان عندها بنت وده كان ضد شروط المسابقه. حبت وغوت المزيكا، والعزف على البيانو من صغرها. ومن حوالى سنة 1996 عملت اغانى، وكليبات كتيرة، وعملت استعراضات جميلة، واتشهرت شهرة كبيرة بعد ما اتجهت للغنا فى مصر، واشتركت باُغنيتها "واوا" فى فيلم "مرجان احمد مرجان" مع الممثل المصرى عادل إمام، ومثلت فى فيلم "دكان شحاته.

هيفا مغنية حديثة متطورة من لبنان، اللى اتعرفت بالتوليرانسيه، والانفتاح الحضارى، لكن بتغنى وسط منطقه منغلقه فكرياً، ومتخلفة من العالم، بيسود فيها التطرف والعنف، فيها ناس كتيرة ما بتحترمش الستات، وبتعتبرهم عورة، وبتحرم الغنا والفن، وعندها تبيين الدراع عرا، عشان كده اتعرضت لحملات تشهير كتيرة زى غيرها من الفنانات فى المنطقه دى، واتمنعت من الغنا فى كذا بلد، لكن شخصيتها قوية وبتقدر تعرض وجهة نظرها بقوة وشجاعة، وبترفض الابتزاز. اتعرضت هيفا هيه والمغنيه اللبنانية نانسى عجرم بعد مباراة كوره بين مصر و الجزاير يوم 18 نوفمبر 2009 فى تصفيات كاس العالم لحملة شرسه من الجزاير واطراف عربية اكمنهم شجعو مصر! واتهاجمو فى الجرانيل الجزايرية بالبربرى والعربى والفرنساوى. ووصل الهجوم لحد التهديد. عن الموضوع ده قالت هيفا إنهم زجو بإسمها لما رفعت علم مصر، وغنت لكاس العالم فى حفله لكن ما يهمهاش رأيهم فى الموضوع ده، وما يهمهاش قرار منعها من الغنا فى الجزاير (هى و نانسى عجرم اتمنعو من الغنا فى الجزاير لتشجيعهم فريق مصر!). غنت هيفا اغنيه لمصر اسمها "80 مليون إحساس" من كلمات بهاء الدين محمد، و ألحان محمد الصاوى، وتوزيع احمد ابراهيم.