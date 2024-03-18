طبيبة تحذر من جمع بعض الأطعمة مع الأسماك.. تسبب مشاكل في الهضم

تشتهر الأسماك بمجموعتها الواسعة من فوائد صحة الإنسان ومع ذلك، فإن مزيجه مع بعض أنواع المنتجات يمكن أن يؤدي إلى عواقب غير سارة، حذر خبير التغذية يفغيني أرزاماستيف عن ذلك.

لا ينبغي الجمع بين الأسماك الدهنية والحبوب والفطر ومنتجات الألبان ويرجع ذلك إلى حقيقة أن مثل هذا المزيج يمكن أن يؤدي إلى اضطراب أو عمليات التهابية في الجهاز الهضمي للشخص الذي يعاني من أمراض هذه الأعضاء بالإضافة إلى ذلك، هذه المنتجات معا هي طعام ثقيل جدا.

وفقا للأخصائية، يجب عليك أيضا الامتناع عن الجمع بين الأسماك والبقوليات، لأن هذا لا يمكن أن يؤدي فقط إلى الشعور بالثقل، ولكن أيضا يمنع الامتصاص الصحيح للبروتين.

من بين المشروبات التي حظرها الخبير تسببت في عمليات التخمير والصودا والعصائر والمشروبات الحلوة الأخرى.

أفضل طبق جانبي لأطباق السمك،وفقًا المتخصصة هي الخضروات، حيث سيوفر هذا المزيج أكبر فائدة من تناول الطعام.