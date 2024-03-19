إقليم القناة وسيناء الثقافي فرع ثقافة شمال سيناء يشارك أطفال غزة فرحتهم

شاركت ثقافة شمال سيناء فى رسم الفرحه والبهجه لأهالي الشهداء والمصابينن والأطفال الفلسطنيين بمشاركه الفرقة القوميه للفنون الشعبية بعرض راقص لطبلوه التنوره.

أداء كلا من الفنان ابراهيم حامد وخميس ابراهيم وأداء متميز لفريق المواهب ومسرح العرائس بقصر ثقافة العريش بقيادة كابتن مدحت نجيب بحضور الوزير المحافظ محمد عبد الفضيل شوشه وجميع القيادات التنفيذية بالمحافظة وأعضاء مجلس النواب ورجال الأعمال، بحضور وإشراف أشرف المشرحانى، وذلك ضمن الاحتفالات الثقافية والفنية بوزارة الثقافة برئاسة الدكتورة نيفين الكيلانى ، وهيئة قصور الثقافة برئاسة عمرو البسيونى، باقليم القناة وسيناء برئاسة أمل عبدالله.