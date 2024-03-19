رغم برودة الطقس والأمطار.. الآلاف يؤدون صلاة التراويح بمساجد الإسماعيلية

أدى لاف المصلين بمساجد الإسماعيلية مساء اليوم صلاة القيام في اليوم الثامن من شهر رمضان المبارك. وشهدت المساجد بمدينة الإسماعيلية اليوم الاثنين توافد المصلين على أداء الصلاة رغم سوء الأحوال الجوية وتساقط الأمطار على الأجواء بمدينة الاسماعيلية.

ورصدت بوابة الوفد الإلكترونيه صلاة القيام بمسجد بدر بحي الشيخ زايد بمدينة الإسماعيلية حيث استقبل المسجد مئات المصلين لأداء صلاة العشاء والتراويح وتلا الإمام الدكتور محمد سليمان ما تيسر من سورتي الاعراف والأنفال بالجزء التاسع من القرآن الكريم في صلاة القيام.

وفي مسجد المطافي اكبر المساجد بالمدينة أدى الشيخ مصطفى البحطيطي صلاة القيام وتناول الحديث عن الإصلاح بين الزوجين .واكد خلال حديثه أن هذا النوع من الإصلاح هو الأهم في العلاقات الاجتماعية لما يترتب عليه من أعمار البيوت وفسادها .مؤكدا أن كل يوم يمر على تخاصم وشقاق الزوجين يزيد من اتساع الشقاق والفرقة بينهما.

وفي مسجد إعداد الدعاة بمدينة الإسماعيلية أدى الشيخ ايمن عبد العال صلاة القيام واستطرد في دعاء القنوت بصلاح الأحوال والفوز بالجنة والنجاة من النار .وتطرق في الدعاء لاهل فلسطين بالنصر والتمكين وتحرير المسجد الأقصى وفك الكربة عن أهل غزة .

وفي مسجد ابو بكر الصديق اكبر المساجد بحي الافرنج أدى صلاة القيام مئات المصلين خلف الشيخ ابراهيم عيسى رمضان امام وخطيب المسجد والشيخ اشرف ندا .