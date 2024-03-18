الهلال الأحمر الفلسطيني: الاحتلال أعاد اقتحام مستشفى الشفاء بهدف تعطيله (فيديو)

قال الدكتور رائد النمس، المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، إنه على مدار العدوان الإسرائيلي الطويل بات الفلسطينيون يواجهون صعوبة كبيرة في القدرة على تقديم الخدمات الطبية للجرحى والمرضى وحتى من يحتاجون التدخل الطبي، والآن نحن نتحدث عن 30 مستشفى من أصل 36 مسشتفى في الغزة، وحتى المستشفيات المتبقية للعمل تعاني من نقص كبير في الموارد.

وأضاف المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني مداخلة هاتفية ع على فضائية "القاهرة الإخبارية" مساء اليوم الإثنين: “الوضع في مجمع الشفاء سيء للغاية جراء اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي”، مشيرًا إلى أن اقتحاماته تكررت لإرجاع المجمع إلى حالة التعطل، وهذا ما دأب عليه خلال الفترة السابقة عبر استهدافه أي منشأة صحية.

الاحتلال رفض السماح لطواقم الدفاع المدني بإخماد الحريق

وتابع المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني :"هذا الاقتحام الإسرائيلي نتج عنه شهداء وإصابات بالإضافة إلى اندلاع حريق في أحد الأقسام ورفض الاحتلال السماح لطواقم الدفاع المدني بإخماد الحريق في تعمد واضح لإلحاق الأذى بكل أقسام المستشفى".