تعرض عامل للاصابة بطلق نارى بالصدر إثر إطلاق شقيقة النيران من مسدس خلال نشوب مشاجرة مع أولاد عمومته بقرية المحروسة التابعة لمركز ومدينة قنا.

عامل يطلق النار على شقيقه بالخطأ خلال مشاجرة مع أولاد عمومته في قنا

تلقى مدير أمن قنا إخطارا من مأمور مركز قنا بإصابة شخص بطلق نارى بمركز قنا، وكشفت تحريات مفتش مباحث المديرية بإشراف مدير المباحث الجنائية و رئيس مباحث المديرية إصابة المدعو «محمد.ك. ن» 30 سنة عامل بطلق نارى فتحة دخول بالصدر من الناحية اليمنى.

وتبين نشوب مشاجرة بين شقيق المجنى عليه ويدعى «حشاش» 35 سنة عامل وأولاد عمومته بسبب خلافات عائلية بينهم فقام على إثرها بإطلاق عيار نارى من مسدس كان بحوزته فأصاب شقيقة بطريق الخطأ فتمكنت قوة من ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة.

وجرى نقل المصاب للمستشفى لتلقى العلاج وتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق والتي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وكشف ملابساتها.

مصرع طفل في سقوط مصعد بفيصل

كما لقي طفل عمره 16 عامًا، سوداني الجنسية، مصرعه اليوم الإثنين، إثر سقوط أسانسير كانت يستقله في منطقة فيصل دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، صرحت النيابة العامة، بدفن جثمان الضحية بعدما تبين عدم وجود شبهة جنائية حول الواقعة.

البداية، كانت بتلقي قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغًا بمصرع صبي بسبب سقوط باب المصعد عليه، عاينت النيابة مسرح الواقعة وأمر بنقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف الطب الشرعي تمهيدًا للتصريح بالدفن

السجن 10 سنوات لـ 3 متهمين بتهمة الاتجار بالبشر وعرض طفل صغير للبيع بالمقطم

كما عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، 3 متهمين بالسجن 10 سنوات بتهمة الاتجار بالبشر وعرض طفل صغير للبيع في منطقة المقطم.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين إيمن عبدالخالق، ممدوح حلمي، وأمانة سر محمد جبر، ومحمد سيد.

وكشفت التحقيقات في القضية رقم 2694 لسنة 2023 جنايات المقطم والمقيدة برقم 2875 لسنة 2023 كلي جنوب القاهرة، عن اتجار المتهمين «هاله.ع، خلود.ع، مدحت .ص» بالبشر عندما عرضوا طفل صغير للبيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمقابل مادي وتقابلوا مع بعضهما، لبيع الطفل.

لكن رجال المباحث تمكنوا من القبض على المتهمين وبمواجهتهم أقروا باتكابهم الواقعة.