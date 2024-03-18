عضو لجنة الفتوى: أغاني أم كلثوم مُباحة

قال الشيخ الدكتور عبد العزيز النجار، عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، إن العلماء تحدثوا بأن اللغو هو الكلام الذي لا يُفيد الإنسان حتى إذا كان مجرد كلام مباح.

وأضاف "النجار"، خلال حواره مع الإعلامي محمد الغزيري، ببرنامج "الصالون"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن أغاني أم كلثوم مُباحة، ورغم ذلك فالأولى في رمضان الانشغال بالذكر والتسبيح والصلوات والقيام، لأن موسم رمضان موسم للطاعة.

ولفت إلى أن كل الكلام الخادش للحياء فهو حرام، حتى إذا لم يكن في أغنية، وحتى إذا كان في مجلس فكل كلام يُثير الغرائز ويُشجع على الانحراف فهو حرام، وكل كلام مُفيد وفيه من الحكم والمواعظ الدينية، والأمور التي تُثلج الصدر فهو مُباح.