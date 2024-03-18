إزالة فورية لاكوام القمامة بالمركز الطبى بنجع حمادي

استجابة للوفد..

فى استجابة سريعة وعاجلة لما نشرته الوفد، اليوم الاثنين، تحت عنوان أكوام القمامة تحاصر المركز الطبى بنجع حمادي، شنت الوحدة المحلية مساء اليوم الأثنين بقيادة المهندس أشرف أنور رئيس مجلس مدينة ومركز نجع حمادي، وأحمد فريح نائب رئيس مجلس المدينة، حملة مكبرة لإزالة أكوام القمامة المتراكمه بمحيط المركز الطبى بوسط مدينة نجع حمادي.

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https://www.alwafd.news/5309598?fbclid=IwAR1oP_D5TbFv0kxZLjDV7j1xNbG6ktw4x849-PPNwwOUDHtdDH2L1ycs11E

وكانت" الوفد" قد نشرت تقريرا بالصور اليوم تضمن تراكم القمامة حول أسوار مبنى المركز الطبى بنجع حمادي، بالإضافة لمعاناة المواطنين من المترددين على المركز الطبى من الروائح الكريهة المنبعثه من تلك القمامة والمظهر الغير حضارى التى خلفته تلك القاذورات .

وعلى صعيدا متصل شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، اليوم الاثنين، برئاسة اشرف انور، رئيس مجلس المدينة حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشوارع المدينة.

جاء ذلك بحضور محمد حارث رئيس قسم الاشغالات بالوحدة المحلية، واستهدفت الحملة شوارع المدينة كلا من، شارع حسنى مبارك، وشارع بورسعيد، وشارع توفيق الحكيم، تم خلال الحملة رفع جميع الاشغالات وازالة المعوقات و الباعة الجائلين الغير ملتزمين المتواجدين بالشوارع الرئيسية والفرعية التى تعرقل سير الماره والسيارات .

وأوضح أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، ان تلك الحملات، تأتى حفاظا على المنظر الجمالى والحضارى للمدينة .