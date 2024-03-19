الإسكندرية تحتفل بمرور 1084عاماً على تأسيس الجامع الأزهر

الدكتور ابراهيم الجمل رئيس لجنة الفتوى

في احتفالية كبرى بمناسبة مرور 1084 عامًا على تأسيس الجامع الأزهر ، اقام فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم الجمل مدير عام وعظ الإسكندرية ورئيس لجنة الفتوى، بالمشاركة والتعاون مع الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية برئاسة فضيلة الدكتور عبدالعزيز أبو خزيمة رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية ، الحفل السنوي بمناسبة ذكرى افتتاح الأزهر الشريف و بمرور 1084 عامًا على تأسيس الجامع الأزهر ، والذي أقيم بالقاعة الكبرى بمكتبة الإسكندرية ، وفي كلمته بالحفل الكريم ، اكد الدكتور ابراهيم الجمل رئيس لجنة الفتوى على التراث التاريخي الذى تركه الازهر الشريف للعالم اجمع ، ونشره للمفاهيم الاسلامية الصحيحة، سفيرا للمسلمين في كل دول العالم ، مشيرا الى اهمية أهمية التعاون المشترك بين مؤسسة الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف والتعاون المثمر والناجح بين الأوقاف والأزهر الشريف في المجال الدعوي التوعوي من خلال اللقاءات المشتركة والندوات ،كما تحدث في الاحتفالية الأنبا بولس حنا فرع بيت العائلة المصرية بالمحافظة وممثل الكنيسة، مشيداً بدور الازهر الشريف ، والوحدة الوطنية ، كما تحدث الشيخ أحمد جعفر من الرواق الأزهري، والدكتور أحمد طه عن فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بالإسكندرية، والدكتورة نعمة عبد العال ممثلة عن واعظات الأزهر الشريف بالإسكندرية،كما تم عرض فيلم وثائقي عن الأزهر، وفقرات إنشادية من طلاب وطالبات المعاهد الأزهرية بالإسكندرية.

حضر الاحتفال عدد من القيادات ووكلاء الوزارات المختلفة بالمحافظة حيث حضر كلا من اللواء خالد جمعة، سكرتير عام محافظة الإسكندرية ،نيابة عن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ،واللواء محمد نصار نيابة عن اللواء أركان حرب هشام حسني،قائد المنطقة الشمالية العسكرية،والدكتورة شيماء الدمرداش نيابة عن الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية ،والعميد أركان حرب محمد على كشك المستشار العسكري للمحافظة ونيافة الأب القس بولس عوض ممثل الكنيسة ،والدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية ،وفضيلة الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية والدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة ،والدكتور أحمد إبراهيم مدير مديرية التموين والتموين والعديد من القيادات التنفيذية والشعبية للمحافظة والسادة النواب، ومديري عموم المنطقة والوعظ ومديري الإدارات

والعاملين بمنطقة الإسكندرية الأزهرية.